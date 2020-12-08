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Yerel Adıyaman Besni'de zehir tacirlerine operasyon
Yerel

Adıyaman Besni'de zehir tacirlerine operasyon

Adıyaman Besni'de zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:52:00 -
Adıyaman Besni'de zehir tacirlerine operasyon

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep ilinden ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Ekipler, otomobillerde yaptıkları aramada, bir miktar eroin ile 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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