Adıyaman Besni'de zehir tacirlerine operasyon
Adıyaman Besni'de zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep ilinden ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.
Ekipler, otomobillerde yaptıkları aramada, bir miktar eroin ile 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.