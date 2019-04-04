Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç kimdir?

Adıyaman'da kesin olmayan sonuçlara göre, Adıyaman belediye başkanlığını Ak Parti adayı Süleyman Kılınç kazandı. Peki, Süleyman Kılınç kimdir? Süleyman Kılınç kaç yaşında? Süleyman Kılınç nereli? Süleyman Kılınç hangi görevlerde bulundu?

Süleyman Kılınç kimdir?

Adıyaman'da Beyin ve sinir cerrahı olarak görev yapan Dr. Süleyman Kılınç 14 sene Adıyaman Tabipler Odası başkanlığı görevini yürütmüştür.



Süleyman Kılınç 24 Haziran seçimlerinde de Ak Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvurmuş ancak aday gösterilmemiştir.



Süleyman Kılınç 11 yıldır Adıyaman Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahisi uzmanı olarak görev yapmaktadır.



Süleyman Kılınç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman Belediye Başkanı adayı oldu ve seçimleri kazandı.