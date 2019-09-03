0553 313 94 23

Adıyaman, badem zirvesine hazırlanıyor

Son yıllarda Adıyaman’da giderek yaygınlaşan ve Adıyaman tarımında yakın geleceğin en popüler ürünlerinden biri olmaya aday olan bademin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini anlatmak amacıyla Adıyaman’da Badem Zirvesi düzenlenecek.

03 Eylül 2019 Salı 16:03
Adıyaman, badem zirvesine hazırlanıyor

Son yıllarda Adıyaman’da giderek yaygınlaşan ve Adıyaman tarımında yakın geleceğin en popüler ürünlerinden biri olmaya aday olan bademin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini anlatmak amacıyla Adıyaman’da Badem Zirvesi düzenlenecek.


İpekyolu Kalkınma Ajansının Koordinesinde Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım Kredi Birlik A.Ş.’nin desteklediği Adıyaman Badem Zirvesine konuşmacı olarak ünlü Dr. Ender Saraç katılacak.


5 Eylül Perşembe günü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Konferans Salonunda sabah saat 09:00 başlayacak olan zirvede ünlü Dr. Ender Saraç, bademin sağlıklı yaşam ve insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili bilgi ve tecrübelerini vatandaşlarla paylaşacak.


Gerçekleşecek zirvede ayrıca, badem üretimi değer zincirinde yer alan paydaşlardan üreticiler, sanayiciler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve tüccarlar Adıyaman Bölgesel Badem Zirvesi’nde bir araya gelecek. Zirve kapsamında seminerler, panel oturumlar gerçekleşecek ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanacak Badem Hedef Pazar Analizi’nin lansmanı yapılacaktır.


Badem üretiminde Türkiye’nin yeri, badem üretiminde teknoloji ve inovasyon başlıklarıyla iki farklı panel oturum düzenlenecek, örnek badem bahçelerine yönelik inceleme gezisi ve hasat etkinliğinin ardından Kahta OSB’de faaliyet gösteren Tarım Kredi Birlik A.Ş.’ye ait badem işleme tesisinde sezonun ilk bademi kırılarak etkinlik tamamlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSYD’den TFF’ye ziyaret
    1. TSYD’den TFF’ye ziyaret
    2. HDP’li başkanlar Avrupa’ya bel..
    3. Koca Yusuf Yağlı Güreşleri’nde..
    4. Suriye’ye ihracatlar sınır kapıları..
    5. Hasat sezonunu değerlendiren Çorum..
    6. Eğirdir MAREM’de Şeftali Hasat Bayramı..
    7. HDP'nin kapısına dayandılar! Eyleme..
    8. Ergene Velimeşespor, özel hastane ile..
    9. Çorlu - Ankara uçuşları haftada 5 güne..
    10. YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı!
    11. Bin 100 metre kotundaki tarlada..
    12. Safranbolu TSO’da "plastik poşet"..
    13. Birleşik Arap Emirlikleri’nde okul..
    14. Şanlıurfa’da Dicle Elektrik ekibine..
    15. Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye..
    16. Yüz şeklinizin bozulmasını..
    17. Haliç Şadan Kalkavan Turnuvası’nda..
    18. Kedi beslenme meselesi kavgaya dönüştü
    19. İzmir sallanıyor! Bir günde 3 deprem
    20. Ergene Velimeşespor’da moraller yerinde
    21. Şehit Mansur Cansız için mevlit..
    22. Gültak: “Akdeniz, Mersin’i 20-25 yıl..
    23. Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık..
    24. "Hayvanlar Hakkında Bir Konser" 25..
    25. Antalya Film Forum'a başvurular sürüyor
    26. DAGC’den Vali Memiş’e ziyaret
    27. Damdan düşen adam hayatını kaybetti
    28. Fransa’dan İran’a 15 milyar dolarlık..
    29. Eker, en beğenilen ürünleriyle..
    30. Milletvekili Erol devreye girdi, yarım..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız