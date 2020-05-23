  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi

Mezarlık ziyaretinde kabre su dökmek caiz mi?
için kalan
Aktüel

Adisson hastası genç toprağa verildi

Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Sırbistan’dan Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alınan fakat tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybeden Adisson hastası genç son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:10:38 -
Adisson hastası genç toprağa verildi

Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Sırbistan’dan Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alınan fakat tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybeden Adisson hastası genç son yolculuğuna uğurlandı.


Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Kültür Sanat Koordinatörü ağabeyi Şehmuz Altın’ın yanına giden 28 yaşındaki Çorumlu Mahmut Altın, burada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde talihsiz Altın’a Addison hastalığı teşhisi konulmuş ve yaklaşık 40 günlük tedavinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından iki kez tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmişti. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 10 gün önce tedavi altına alınan Altın, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.


Talihsiz genç için bugün Dodurga ilçesine bağlı Ayva köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve yakınları katıldı.


Altın ailesine taziyelerini ileten milletvekili Erol Kavuncu, "Sözün bittiği bir anı yaşıyoruz. Değerli ve genç bir kardeşimizi sonsuzluğa uğurluyoruz. Yüce Allah mekanını cennet eylesin. Peygamber efendimize komşu eylesin. Kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.


Altın’ın cenazesi cenaze namazının ardından Ayva köyünde toprağa verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı