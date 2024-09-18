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Gündem 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' dedi! 3 milyon lirasını çaldı!
Gündem

'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' dedi! 3 milyon lirasını çaldı!

Yeniakit Publisher
2024-09-18 15:24:00 -
'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' dedi! 3 milyon lirasını çaldı!

Olay Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşandı. Feriştah Özdemir (69), telefonda kendisini savcı olarak tanıtıp, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' diyerek kandıran kişi tarafından 3 milyon lira dolandırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Menteşe'de yaşayan emekli işçi Feriştah Özdemir, kendisini 11 Eylül'de savcı olarak tanıtan bir kişinin aradığını, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Sizi bu durumdan kurtarmak için bize 3 milyon lira göndermeniz lazım' diyerek kendisini kandırıp, dolandırdığını anlatarak, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bankaların genel müdürlükleri ile yapılan görüşmede Feriştah Özdemir'in gönderdiği paranın tamamının kripto varlıklara aktarıldığını tespit etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada şüphelinin Salim Ö. olduğu belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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