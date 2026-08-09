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Yerel Kadın kılığına girerek husumetlisi emekli polise kurşun yağdırdı
Yerel

Kadın kılığına girerek husumetlisi emekli polise kurşun yağdırdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kadın kılığına girerek husumetlisi emekli polise kurşun yağdırdı

Gaziantep'te tarla meselesi nedeniyle yaklaşık 5 yıldır husumet yaşadığı emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'ya kadın kılığına girerek silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin, saldırı sonrası ticari taksi ile kaçtığı anlar anları araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre, İlhan T., tarla meselesi nedeniyle yaklaşık 5 yıldır husumet yaşadığı 68 yaşındaki emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'ya silahlı saldırı düzenlemek için siyah çarşaf giyerek kadın kılığına girdi. Cuma namazı için İbni Sina Camii'ne giden Koyuncu'yu takip eden İlhan T., cami önünde harekete geçerek üzerinde bulunan iki tabancayı çıkardı. Şüpheli, Koyuncu'ya peş peşe ateş etti. Saldırıda 7 el ateş edilirken, vücuduna 3 kurşun isabet eden Koyuncu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan emekli polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Koyuncu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan İlhan T., üzerindeki çarşafla ticari taksiye bindi. Şüphelinin taksiyle bir süre ilerledikten sonra çarşafını çıkardığı ve polis ekiplerince yakalandığı anlar, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarşaflı şüphelinin taksiye binmesi, yolculuk sırasında çarşafını çıkarması ve bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanması yer aldı.

Silahlı saldırının ardından çarşafla taksiye binip kaçarken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İlhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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