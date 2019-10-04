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Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine

Yatırımcılara faizsiz ürünler ve hizmetler sunan Ziraat Katılım, yıl sonunda yüzde 45 büyümeyi amaçlıyor.

04 Ekim 2019 Cuma 11:48
Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine

Yatırımcılara faizsiz ürünler ve hizmetler sunan Ziraat Katılım, yıl sonunda yüzde 45 büyümeyi amaçlıyor. Şube adedini de 100’e çıkarmayı planlayan bankanın Genel Müdürü Metin Özdemir, “Önümüzdeki yıl iyi bir grafik çizeceğiz. Malum Cumhurbaşkanımız tarafından önümüze ciddi bir hedef konuldu. ‘Katılım bankalarının pazar payını yüzde 15’e çıkarma’ hedefini yakalamak için elimizden geleni yapacağız” mesajını verdi.

Yenilikçi ürünler

Faiz hassasiyeti olan yatırımcılara hitap eden Ziraat Katılım, müşteri adedini ve gelirini daha da arttırmak için düğmeye bastı. Bu kapsamda tanıtım faaliyetlerine çalışmalarına odaklanan banka, ayrıca yenilikçi ürünlerine ürün ekleme gayretinde.

Pazar payı yüzde 6’yı aşacak

Ziraat Katılım’ın 2019’da yüzde 45 büyüyeceğini dile getiren Genel Müdür Metin Özdemir, şu açıklamaları yaptı: “2020’den de ümitliyiz. Gelecek yıl iyi bir performans göstermeyi istiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından önümüze ciddi bir hedef konuldu. ‘Katılım bankalarının finans sektöründen aldığı payın arttırılması, yüzde 15’e taşınması’ hedefi hepimizin malumu. Şüphesiz, bu çerçevede önemli çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar netice veriyor. Ve şu anda katılım bankalarının pazar payı yüzde 5,7’yi geçti, yıl sonunda ise yüzde 6’yı aşacak gibi görünüyor.” Özdemir, Erdoğan’ın önlerini açtığını da vurgulayarak, “Kendileri her konuda bize yardım ediyorlar, yönetmelik ve tebliğle ilgili taleplerimizi geri çevirmiyorlar” dedi.

Şube sayısını arttırıyor

Şu anda 88 şubelerinin bulunduğunu belirten Özdemir, “Yıl sonunda bu sayı 100’e yükselteceğiz ve istihdama daha fazla katkı sunacağız” diye konuştu.

Afrika’ya açılıyor

Yurt dışında da şubeleşeceklerini anlatan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Açılımımıza Afrika’dan başlıyoruz. Sudan’da şubeleşme çalışmalarımız var. Sene sonuna kadar oradaki şubemizi hizmete sunacağız. Sudan zaten yüzde 100 katılım bankacılığının uygulandığı bir ülke. Gerekli izinleri aldık. Lisanslarımız da hazır. Hatta yerimizi bile tuttuk. Gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah şubeyi yıl sonuna kadar veya yıl başında açacağız.” Pek çok Müslüman Afrika ülkesinden şube talebi aldıklarını aktaran Özdemir, “Sudan’a adım atmamızın ardından diğer bölgelere derinleşeceğiz” şeklinde konuştu.

Paranızı yastık altından çıkarın

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, yatırımcılara “Paranızı bankacılık sistemi içerisinde muhafaza edin” tavsiyesinde bulundu. Özdemir, “Uzun vadede yerli paranın getirisi yabancı paranın getirisinden daha iyidir” diye de ekledi.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 11:48
  1. faiz
  2. Ziraat Katılım
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Metin Özdemir

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