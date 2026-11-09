  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyarbakır’da çirkin provokasyon! Galatasaray formalarını yere serip ateşe verdiler! Doğal gaz depoları boşalıyor! İşte Avrupa'daki son durum Yeni Parti’nin Sarıgül’le imtihanı! Bu rüşvet iddialarına cevap ver Özel! Kayyım atanan Tera’ya haciz şoku! Fonzede polisle kapısına dayandı İzmir'deki patlamaya dair Akın Gürlek'ten açıklama: 4 savcı görevlendirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların kökünü kurutmak boynumuzun borcudur Dünya liderinden Terörsüz Türkiye için Latince mesaj! Festina lente İzmir'deki patlamadan kötü haber geldi! Maalesef Bilanço ağırlaşıyor Günaydın Özgür! Her şey normale döndü Azerbaycan’ı hatırladı: Her türlü katkıya hazırmış! ABD’de asansörde kepazelik iddiası! Sarıgül rezillikte sınırları aşmış!
Ekonomi Adım adım akıllı şehirlere
Ekonomi

Adım adım akıllı şehirlere

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Adım adım akıllı şehirlere

Türkiye’nin 5 yıllık Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem ve 297 uygulama adımı belirlendi. Plana göre 2028’e kadar en az 50 akıllı şehir uygulaması hayata geçirilecek, 2029’da 81 ilin tamamında Dijital Şehir Yönetim Merkezleri kurulacak.

Yapay zekâ, büyük veri, nesnelerin interneti ve dijital ikiz teknolojilerinin şehir yönetiminde etkin kullanılması hedefleniyor. 2026 sonuna kadar tüm illerin akıllı şehir stratejileri hazırlanacak. 2027’de büyükşehirlerin ardından 187 ilçe belediyesi de sürece dahil edilerek toplam 268 belediyede Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı gelişim planları oluşturulacak.

Dijital merkezlerde trafik, çevre temizliği ve kentsel hizmetler tek noktadan yönetilecek. Akıllı sistemlerle trafik yoğunluğunun, enerji tüketiminin ve kaynak israfının azaltılması amaçlanıyor.

 

YÜZDE 80 YERLİLİK KURALI

Planın 2030 hedefleri arasında akıllı şehir teknolojilerinde yüzde 80 yerlilik şartı, 500 girişimci şirketin desteklenmesi ve Akıllı Şehir Kanunu’nun yürürlüğe girmesi bulunuyor. TOKİ projelerinde de akıllı bölgeler yaklaşımı uygulanacak. Ayrıca afetlere yönelik erken uyarı sistemleri geliştirilecek, dezavantajlı grupların dijital hizmetlere erişimi güçlendirilecek ve uluslararası iş birlikleri artırılacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23