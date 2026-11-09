Adım adım akıllı şehirlere
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Türkiye’nin 5 yıllık Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem ve 297 uygulama adımı belirlendi. Plana göre 2028’e kadar en az 50 akıllı şehir uygulaması hayata geçirilecek, 2029’da 81 ilin tamamında Dijital Şehir Yönetim Merkezleri kurulacak.
Yapay zekâ, büyük veri, nesnelerin interneti ve dijital ikiz teknolojilerinin şehir yönetiminde etkin kullanılması hedefleniyor. 2026 sonuna kadar tüm illerin akıllı şehir stratejileri hazırlanacak. 2027’de büyükşehirlerin ardından 187 ilçe belediyesi de sürece dahil edilerek toplam 268 belediyede Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı gelişim planları oluşturulacak.
Dijital merkezlerde trafik, çevre temizliği ve kentsel hizmetler tek noktadan yönetilecek. Akıllı sistemlerle trafik yoğunluğunun, enerji tüketiminin ve kaynak israfının azaltılması amaçlanıyor.
YÜZDE 80 YERLİLİK KURALI
Planın 2030 hedefleri arasında akıllı şehir teknolojilerinde yüzde 80 yerlilik şartı, 500 girişimci şirketin desteklenmesi ve Akıllı Şehir Kanunu’nun yürürlüğe girmesi bulunuyor. TOKİ projelerinde de akıllı bölgeler yaklaşımı uygulanacak. Ayrıca afetlere yönelik erken uyarı sistemleri geliştirilecek, dezavantajlı grupların dijital hizmetlere erişimi güçlendirilecek ve uluslararası iş birlikleri artırılacak.