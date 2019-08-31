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Adilcevaz’da plaj futbolu heyecanı başladı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Adilcevaz Belediyesi işbirliği ile organize edilen plaj futbolu başladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:58
Adilcevaz’da plaj futbolu heyecanı başladı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Adilcevaz Belediyesi işbirliği ile organize edilen plaj futbolu başladı.


Van Gölü’ne kıyısı olan Adilcevaz’da ilk olarak 2009 yılında başlayan ve geleneksel hale gelen plaj futbolu liginin Adilcevaz etabı, Adilcevaz Belediye Spor ile Güroymak Spor takımları arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Heyecanlı karşılaşmalara sahne olan ve 3 gün sürecek turnuvada şampiyon olacak takım Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılacak. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, plaj futbolunu ilçede geleneksel hale getirdiklerini ifade ederek, "Bölgemizdeki gençlerimize sporu sevdirmek ve onları kötü alışkanlıklardan korumak için bazı sportif aktiviteler düzenliyoruz. Plaj futbolu da bu aktivitelerimizden biridir. İlçemizde 11 yıldır plaj futbolu turnuvası düzenliyoruz. Belediye olarak bu yıl plaj futbolu sahasını yeniden düzenleyip ülkemizin en güzel ve kaliteli sahalarından biri haline getirdik. Spora ve sporcuya ne kadar önem verirsek, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmış oluruz. Turnuvaya katılan takımlara ve sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.


Yapılan karşılaşmalarda Adilcevaz Belediye Spor, Güroymak Spor’u heyecanlı ve çekişmeli geçen maç sonucunda 6-4 mağlup ederken, Tatvan Gençlerbirliği takımı ise 1941 Mutkispor’u 6-5 mağlup ederek 3’er puanın sahibi oldu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:58
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