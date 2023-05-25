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Yaşam Adil Serdar Saçan yaşamını yitirdi
Yaşam

Adil Serdar Saçan yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2023-05-25 02:57:00 -
Adil Serdar Saçan yaşamını yitirdi

Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün eski müdürlerinden Adil Serdar Saçan 1962 yılında Erzurum'da doğdu. 18 yıl Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Saçan, 1998'de kurulan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 5 yıl müdürlük yaptı.

Saçan 23 Eylül 2009 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 Ocak 2010'da tahliye edilen Saçan, 2011 yılında, Örümcek Ağı operasyonunda iş adamı Erol Kohen'den rüşvet aldığı ve üniversite öğrencilerine işkence yaptığı gerekçesiyle meslekten kesin olarak ihraç edildi.

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