Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler ihraç edildi
HSK 2. Dairesi, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti01 Kasım 2018 Perşembe 16:53
Adil Öksüz'ü serbest bırakan iki eski hakim meslekten ihraç edildi.
HSK 2'nci dairesi ihraç etti
HSK 2. Dairesi, açığa alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya meslekten ihraç etti. HSK 2. Dairesi, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti.
YORUM YAZ