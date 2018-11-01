Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler ihraç edildi

Adil Öksüz'ü serbest bırakan iki eski hakim meslekten ihraç edildi.

HSK 2'nci dairesi ihraç etti

HSK 2. Dairesi, açığa alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya meslekten ihraç etti. HSK 2. Dairesi, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti.