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Adil Öksüz'ü arayan polis müdürü ve komiser tutuklandı

FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ü bulmak için oluşturulan özel ekibin başında olan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz ve komiser Muhittin Fidan FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

29 Haziran 2018 Cuma 12:17
Adil Öksüz'ü arayan polis müdürü ve komiser tutuklandı

Özoğluöz, bir yıl önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, bir yıl önce Ankara'da FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması kapsamında yapılan çalışmada ele geçirilen hafıza kartının incelenmesi sonrasında başlatıldı. MİT'in ele geçirdiği SD kartta, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı tespit edilen yeni isimler arasında yer alan, darbe girişimi sonrasında Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdüü olarak görev alan Ercan Özoğluöz, genel müdürlük tarafından açığa alındı. Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında Ercan Özoğluöz ve birlikte görev yaptığı komiser Muhittin Fidan, örgüte üye olmak suçundan Adapazarı'nda gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 12:17
  1. Sakarya
  2. Ankara
  3. FETÖ
  4. Ercan Özoğluöz
  5. Adil Öksüz

YORUM YAZ

  • selamselam7 sa önce
    Bu ahlaksiz fetöcülerden her şey beklenir Allaha şükür devletimiz bunlarin peşini birakmiyor. Bu şerefsizler yüzünden hayatim karardi nere el attimsabu alcaklar önüme hep engel oldu şimdide devletimiz bizleri görmüyor. Allah hakkimizda hayirlara vesile kilsin.haklarimizi gasp edenlere de haram olsun inş. diğer alemde kul hakki yeme peşinde koşanlardan hakkimizi alicaz. Galip olan Allahtir.
  • yusuf toygunyusuf toygun11 sa önce
    güler misin, ağlar mısın, söver misin...o teröristin bulunma ihtimali kaldı mı sizce?
  • HACIHACI11 sa önce
    Birazdaha yukarılara çıkın.Hala işin siyasi ayakları yok ortada.Aslında nerde oldukları belli ama nedense milletin bildiğini bazıları ısrarla bilmiyor.
  • SamSam11 sa önce
    Bu ....u coçuklarindan daha ne kadar var acaba ?.....Allah belalarini versin kani bozuk mankurtlar....
  • GaripGarip11 sa önce
    hahahahah...ne garip bir ülke olduk ya...Kimin eli kimin cebinde belli degil.valla dünya bizi kiskaniyor...hem de nasil...
  • M Ali KM Ali K8 sa önce
    ne günlere kaldık
  • LütfiLütfi9 sa önce
    SALIVERMENİN CEZASINI ŞİMDİ KENDİLERİ ÇEKİYOR.AKILLANIRLAR MI ACABA?
  • Bilal DOĞANBilal DOĞAN9 sa önce
    siyasilere abi siyasilere....... siyasilere dokunmadukça bu iş olmaaaaazzzz çözülmeeeeez,
  • mehter mehter 9 sa önce
    hepinize sıra gelecek, tek tek hepiniz tutuklanacaksınız pis fetöcüler
  • MilletMillet7 sa önce
    AKP li suç ortakları Reis sizi de gömecek bu adiliklerin sebepleri sizlersiniz
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