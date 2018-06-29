Adil Öksüz'ü arayan polis müdürü ve komiser tutuklandı

Özoğluöz, bir yıl önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, bir yıl önce Ankara'da FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması kapsamında yapılan çalışmada ele geçirilen hafıza kartının incelenmesi sonrasında başlatıldı. MİT'in ele geçirdiği SD kartta, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı tespit edilen yeni isimler arasında yer alan, darbe girişimi sonrasında Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdüü olarak görev alan Ercan Özoğluöz, genel müdürlük tarafından açığa alındı. Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında Ercan Özoğluöz ve birlikte görev yaptığı komiser Muhittin Fidan, örgüte üye olmak suçundan Adapazarı'nda gözaltına alındı.