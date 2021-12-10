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Gündem Adil Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran açıklama
Gündem

Adil Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran açıklama

Açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türksat 5B uydumuz 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 10:52:00 -
Adil Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.

Türksat 5B ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Türksat 5B uydumuz 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak."

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