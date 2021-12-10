Adil Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran açıklama
Açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türksat 5B uydumuz 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.
Türksat 5B ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Türksat 5B uydumuz 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak."