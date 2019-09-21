0553 313 94 23

Adil Karaismailoğlu kimdir? Adil Karaismailoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımı oldu?

Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesinden sonra İBB genel sekreter yardımcılığı görevinden istifa eden Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na atandı. Adil Karaismailoğlu 2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirilmişti. Peki Adil Karaismailoğlu kimdir? İşte Karaismailoğlu biyografisi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 12:29
Adil Karaismailoğlu kimdir? Adil Karaismailoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımı oldu?

Adil Karaismailoğlu'nun kim olduğu merak edilmekte. Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesinden sonra İBB genel sekreter yardımcılığı görevinden istifa eden Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na atandı. Adil Karaismailoğlu 2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirilmişti. Peki Adil Karaismailoğlu kimdir? İşte Karaismailoğlu biyografisi.

Adil Karaismailoğlu kimdir?

1969 yılında Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı. Mayıs 1995’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başladı. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT’nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Ulaşım ile ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Temmuz 2016’da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Karaismailoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 12:29
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Adil Karaismailoğlu kimdir?
  4. Adil Karaismailoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımı oldu?
  5. Adil Karaismailoğlu nereli
  6. Adil Karaismailoğlu biyografisi
  7. Adil Karaismailoğlu nerelidir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'li Aycan: Süresiz nafaka mağdurlarını görmezden gelemeyiz
    1. MHP'li Aycan: Süresiz nafaka..
    2. Tahin pekmez ne kadar yenmeli? Tahin..
    3. Bakan Mehmet Nuri Ersoy hedeflenen..
    4. Fırat'ın doğusunda altıncı ortak..
    5. Adil Karaismailoğlu kimdir? Adil..
    6. BM zirvesinde 'ABD-İran gerilimi' ve..
    7. İran duyurdu: Üç ülke arasında ilk kez..
    8. AÖF ders seçimi | AÖF Sınav tarihleri..
    9. Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    10. Hudut birlikleri yüzlerce göçmeni..
    11. Ekrem İmamoğlu sonrası İBB'den..
    12. Müslümanlara çektirdikleri eziyet..
    13. İdam konusunda bugüne kadar bir..
    14. Yiğitlik abidesi kadınlarımız var
    15. Kerbela’ya katılanlardan belasını..
    16. İbrahim Ethem hazretlerini ağlatan..
    17. Eğlence ve haz mutlulukla eşdeğer mi?
    18. İran Komutanı tüm dünyaya duyurdu!..
    19. Hz. Ömer’in idarecilerine hitabı
    20. Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf..
    21. Cenk Tosun gelen teklifleri geri..
    22. TEKNOFEST'e katılan kişi sayısını..
    23. Vatan sevgisi imandandır
    24. Türk Telekom için Morgan Stanley’e..
    25. Otomotivciler faizin düşmesini bekliyor
    26. Tasarruf için ortak karta geçmede ilk..
    27. AK Parti’den istifa eden Davutoğlu..
    28. Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu:..
    29. Trafikte kavga ettikleri albayı..
    30. Kuveyt Türk’e “En İyi Varlık Yönetimi”..
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert sözler: Madem özgürlük var, onu niye kısıtlıyorsun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert sözler: Madem özgürlük var, onu niye kısıtlıyorsun

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin