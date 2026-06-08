Adil Haber-Sen Olağan Genel Kurulu’nu tamamladı: Bu bir ayrılış değil, güç birliğidir

17 Ekim 2021 tarihinde bağımsız, tarafsız ve liyakat odaklı sendikacılık anlayışıyla kurulan Adil Haber-Sen, kısa sürede yalnızca kendi hizmet kolunda değil, Türkiye sendikal hareketi içerisinde de dikkat çeken bir konuma ulaştı. Kuruluşundan itibaren ideolojik ve siyasi bağlılıklardan uzak bir çizgi izleyen sendika, çalışanların hak ve menfaatlerini merkeze alan yaklaşımıyla binlerce emekçinin sesi oldu.

Adil Haber-Sen, bağımsız sendikacılık anlayışını benimseyen farklı iş kollarındaki sendikalarla güç birliği yaparak Türkiye’nin dördüncü büyük memur konfederasyonu olan Devlet Memurları Konfederasyonu’nun kuruluşuna öncülük etmiş, sendikal alanda yeni bir alternatifin ortaya çıkmasına önemli katkılar sunmuştur.

Genel Kurulda yapılan değerlendirmelerde, sendikanın geride bıraktığı dört buçuk yıllık süreçte elde ettiği kazanımlar öne çıktı. PTT çalışanlarının uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarının gündeme taşınması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılması için yürütülen çalışmalar, çalışanlar adına açılan çok sayıda davada elde edilen başarılar ile basın açıklamaları ve demokratik mücadele yöntemleri aracılığıyla kurum çalışanlarının haklarının savunulması, sendikanın önemli faaliyetleri arasında yer aldı.

Adil Haber-Sen, üye sayısından bağımsız olarak sahada oluşturduğu güven ve etkiyle çalışanlar nezdinde önemli bir karşılık buldu. PTT çalışanları arasında yaygınlaşan “Adil Haber-Sen varsa çözüm vardır” anlayışı, sendikanın sorun çözen ve çalışanların yanında duran yaklaşımının en güçlü göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.

Her geçen gün artan etkisiyle hizmet kolunun önemli aktörlerinden biri hâline gelen Adil Haber-Sen, bugün kendi iş kolunda faaliyet gösteren dört büyük sendikadan biri olma başarısını göstermiştir. Sayısal büyüklüğün ötesinde ortaya koyduğu mücadele, kararlılık ve güvenilir duruşuyla çalışanların takdirini kazanan sendika, bağımsız ve ilkeli sendikacılığın mümkün olduğunu ortaya koymuştur.

Olağan Genel Kurul ile birlikte kurucu yönetim, görevini Genel Başkan Çetin Örnek başkanlığında oluşturulan yeni yönetime devretmiştir. Yeni Yönetim Kurulu; Tevfik Kaymakçıoğlu, Lokman Demir, Ümit Zafer Samanoğlu, Semih Baki, Mustafa Çağrı Aydıner ve Müjde Koçak’tan oluşmaktadır.

Genel Kurulda yapılan konuşmalarda, bu değişimin bir veda değil; kurumsal hafızanın, tecrübenin ve mücadelenin yeni kadrolara aktarılması anlamına geldiği vurgulandı.

Bu vesileyle; Kurucu ve Onursal Genel Başkan Av. Kenan Arık başta olmak üzere, Kurucu Genel Sekreter Mehmet Yahya Arvas’a, Teşkilatlanmadan Sorumlu Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Ekinci’ye, Kurucu Genel Başkan Yardımcıları Enes Agaşçı ve Murat Demir’e, ayrıca kuruluş sürecinden bugüne kadar sendikamızın büyümesi ve bugünlere ulaşması için emek veren tüm yönetici, temsilci, delege ve üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Adil Haber-Sen’in bugün ulaştığı noktada, kurucu kadroların ortaya koyduğu fedakârlık, cesaret ve kararlılığın büyük payı bulunmaktadır. Çalışanların umudunun tükendiği, sendikal mücadeleye olan inancın zayıfladığı bir dönemde ortaya konulan bu irade; yalnızca yeni bir sendikanın değil, aynı zamanda yeni bir sendikacılık anlayışının da doğmasına vesile olmuştur.

Kurucu kadrolar tarafından atılan sağlam temeller üzerinde yükselen Adil Haber-Sen, bundan sonraki süreçte de aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam edecek; çalışanların hak ve menfaatlerini savunmayı, adalet, liyakat ve bağımsızlık ilkelerinden taviz vermeden sürdürmeyi kararlılıkla sürdürecektir.

Genel Kurul sonunda yapılan ortak değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Bu bir ayrılış değil, bir güç birliğidir. Kuruluşumuzdan bugüne kadar emek veren tüm yol arkadaşlarımızın ortaya koyduğu mücadele, yeni yönetimimizle birlikte daha da büyüyerek devam edecektir. Adil Haber-Sen, dün olduğu gibi bugün de çalışanların sesi, umudu ve çözüm adresi olmaya devam edecektir.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.