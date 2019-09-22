Adil Gevrek: Çok net pozisyonlara girdik

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'la 1-1 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"1 PUAN SON DAKİKADA GELDİĞİ İÇİN..."



Yeni Malatyaspor'un birçok pozisyona girdiğini söyleyen Gevrek, "Çok net pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. Oyun geneline baktığımızda 1 puan, son dakikada geldiği için mutlu etti. Biz, rakip kim olursa olsun kendi sahamızdaki her maçı kazanmak isteriz. Takımımızı ve teknik heyeti tebrik ederim. Burada durmadan destek veren taraftarımızı da can-ı gönülden kutluyorum. Maç bitti, yolumuza bakacağız." dedi.