Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti tabanının gerçekleştirdiği temayül yoklamasının sonuçlarını önceki akşam rapor halinde aldı. Bu sonuçları perşembe günü kurmayları ile detaylı şekilde değerlendirecek olan Erdoğan'ın sonuçlara dair kurmaylarına da geniş bilgi vermediği, yapılacak toplantıların ardından birçok il ve ilçeye dair kararın alınacağı ifade edildi.

Sürpriz sayılabilecek bir sonuç çıkmadı

Temayül yoklamasından büyükşehirlerde sürpriz sayılabilecek bir sonuç çıkmadığı, kamuoyunda konuşulan isimlerin çerçevesinde değerlendirmeler olduğu da bildirildi. İstanbul'da Binali Yıldırım'ın, Ankara'da ise Mehmet Özhaseki isimlerinin ön planda olduğu ileri sürüldü.

Soylu'nun adı her yerde

Yoklamada en çok dikkat çeken isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Ankara için adı geçen Soylu'nun İstanbul ve İzmir için de adı yazıldı.

Şifre Erdoğan'da

İl ve ilçelerden gelen hem belediyeye dair memnuniyet hem de önerilen isimlere dair elektronik sistemin şifresinin Erdoğan'da olduğu ve çok az sayıdaki parti yöneticisinde bu bilgilerin bulunduğu kaydedildi. Erdoğan'ın hazırlanan raporu kurmayları ile perşembe günü ele alması bekleniyor.

Adaylar açıklanacak

Özel çalışmaların yapılacağı İstanbul, Ankara, İzmir'in dışındaki birçok ilde de gözler Erdoğan'ın son kararına çevrildi. Seçim toplantısında Erdoğan'ın daha önce yaptığı toplantılarda il ve ilçelerde belirlenen adayların, anketlerle paralel şekilde temayülden de çıkması halinde adaylar kesinleştirilecek. Kesinleşen bu adaylar ise kısa sürede açıklanacak. Ancak temayülde farklı, anketlerde ve görüşmelerin ardından oluşan kanaatlerde farklı isimlerin ortaya çıkması durumunda ise yeni anket çalışmaları gündeme gelecek. Erdoğan'ın bazı ilçelerde ise inisiyatif kullanacağı vurgulanıyor.

Temayülü yapılmayan Antalya, Kayseri, Kocaeli, Gaziantep gibi büyükşehirlerde ise hem MKYK'nın görüşleri hem de anketlerin sonuçlarına göre kararlar verilecek.