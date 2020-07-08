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Adı kullanılarak son anket sonuçları paylaşılan İhsan Aktaş konuştu! 'Yalan' dedi ve gerçek sonuçları açıkladı

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, CHP yandaşı medya kuruluşları tarafından yayımlanan son anket sonuçlarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Aktaş, ortada dolaşan sonuçları yalanlayarak gerçek oranları kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 18:09:00 - 2020-07-08 18:10:32
Adı kullanılarak son anket sonuçları paylaşılan İhsan Aktaş konuştu! 'Yalan' dedi ve gerçek sonuçları açıkladı

GENAR Başkanı İhsan Aktaş isminin kullanılarak CHP medyasında yayınlanan ve gerçeği yansıtmayan anket sonuçlarıyla ilgili konuştu ve "Açıklamalarımdan bu sonucu nasıl çıkardıklarını anlamak güç. Nobele aday olabilir bunu yapanlar! CHP 23-26 bandını aşamadı Cumhur İttifakı ise doğal oy oranını aştı. Gerçek bu" dedi.

Son anketler olarak paylaşılan verilerle ilgili GENAR Başkanı İhsan Aktaş A Haber'de bir değerlendirme yaptı. Daha önce yaptığımız araştırma ve deerlendirmelerde şöyle "CHP Yerel seçimlerde bir başarı elde etti ve bunun Genel seçimlere yansıyacağını düşündü" demiştik.

"CHP 23-26 bandında kaldı"

Aktaş açıklamalarını şöyle devam ettirdi;

"Oysa bizim yaptığımız araştırmalarda CHP sosyolojik sıkışmışlığını aşamadı ve 23-26 bandında kaldı. Bizim bu sonuçla alakalı yaptığımız açıklamadan GENAR'dan hükümete kötü haber diye bir haber çıkardılar. Bunları gerçekten takdir etmek lazım. Nobel'e aday falan olabilirler. Benim açıklamalarımdan nasıl böyle bir sonuç çıkardılar anlamak mümkün değil.

"Cumhur İttifakı 52 bandını aştı"

Bizim araştırmalarımıza göre Cumhur İttifakı doğal oy sınırını da aşarak 52-53 bandının da üzerine çıktı diye beyanatlarımıza var. Galiba kendi yaptıkları gerçek dışı anketler saygınlık bulmadığı için GENAR üzerinden böyle bir çıkarım yapmak istediler galiba. Kolayca yalan haber yapabiliyorlar. Söyleyecek bir şey yok. Bu sağlıklı bir yöntem değil. Türk halkı zeki bir halk. Yalan ile bu halk kandırılamaz. Onlara düşen kendi yalanlarını tekzip edip özür dilemektir"

İşte sonuçlar

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Yorumlar

Fatih SM

Istanbul, Ankara secimlerindede cok sallamistir AKP lehinde.. Sonuc ne oldu? 
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Aki

MHP yi niye yüzde 10 un altında gösterdin hayırdır bahçeli duyarsa seni öper hatta
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