  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Allah’tan kork Ekrem!

101 İHA birçok şehri aynı anda vurmak için havalandı! Hepsi peş peşe yere çakıldı

İsviçre'de doğdu ama... Osmanlı hayranı genç ilgi odağı oldu

Türkiye resmen ayağa kalkacak! Fenerbahçe'den flaş karar! Galatasaraylı yöneticilere su yok…

TOGG’dan sonra da durmak yok! Hem Yerli hem elektrikli hem de ucuz

Hasan Arat’tan derbi günü Galatasaray’a olay gönderme geldi! Taraftarlar ayağa kalktı! İlginç çıkış olsa gerek…

Bir atama kargaşası! Bakan Tekin'den dikkat çeken açıklama

Narin cinayetinde itirafçıdan şok itiraf: ‘Narin’in annesi ile Salim….’

CHP’nin forvetleri birbirine girdi

Derbide Galatasaray için bunu da yaptılar! Büyük şok yaşayacaklar! Çileden çıktı: Bu rezilliğe son verin artık…
Gündem Adi İsrail yine okul vurdu! Çok acı görüntüler…
Gündem

Adi İsrail yine okul vurdu! Çok acı görüntüler…

Yeniakit Publisher
2024-09-21 14:33:00 - 2024-09-21 14:37:24
Adi İsrail yine okul vurdu! Çok acı görüntüler…

Terör devleti İsrail, Gazze'de yine bir okulu hedef aldı. Can pazarının yaşandığı bölgeden çok acı görüntüler geldi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişinin şehit olduğu bildirildi.

El-Ehli Baptist Hastanesinden bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin Zeytun Mahallesindeki okula düzenlediği hava saldırısında ölen 10 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail'in Zeytun Mahallesindeki Askule bölgesinde bir okula hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uşaklarının yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu okula hava saldırısı düzenlemesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in kalleş planını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in kalleş planını açıkladı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in kalleş planını açıkladı

İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu
İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

Gündem

İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

{relation id:1887328 slug:'siber-savaslar-basladi-israil-dunyayi-kontrol-altina-mi-aliyor'}

{relation id:1887326 slug:'israil-dijital-teroru-zirveye-tasidi-bunun-adi-dupeduz-tekno-seytanlik'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23