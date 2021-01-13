Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil paylaştı! Galatasaraylılar çıldırdı
Adı Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe" ve "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" sözleriyle sarı-lacivertli kulübe gelmek istediğini açıkça dile getiren Mesut Özil, Instagram hesabundan yaptığı paylaşımla taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı.
Real Madrid forması giydiği dönemde Galatasaray'ı 3-0 yendikleri bir Şampiyonlar Ligi maçından fotoğraflar paylaşan Özil, "2013'te Galatasaray'a karşı bir Şampiyonlar Ligi akşamı." notunu düştü.
Real Madrid 3-0 kazanmıştı
Özil bu harekeriyle Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazanırken, sarı-kırmızılı taraftarlardan ise tepki topladı.