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Adı Cumhuriyet, tarzı ihanet! ABD'li heyetin gelişini böyle duyurdu!

Cumhuriyet Gazetesi bugünkü manşetinde, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün yapacakları Türkiye ziyaretini skandal sözlerle duyurdu.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:52
Adı Cumhuriyet, tarzı ihanet! ABD'li heyetin gelişini böyle duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla skandal manşetlere imza atan Cumhuriyet Gazetesi, yeni bir kepazeliğe daha imza attı.

Bugünkü manşetinde, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye ziyaretini 'çıkarma' olarak niteleyen sözde gazete, düştüğü çukurda nasıl debelendiğini gözler önüne serdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, devletin ikinci adamı olan Başkan Yardımcısı Pence ile Dışişleri Bakanı Pompeo'yu harekâtı sonlandırmaya ikna etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ricacı göndermesini küçümsemeye çalışan adı Cumhuriyet, tarzı ihanet olan gazete, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli menfaatlerine düşmanlığıyla öne çıkıyor.

Ali Karahasanoğlu Cumhuriyet'in Esed sevgisine tepki göstermişti

Cumhuriyet'in Türkiye'ye ihanet içindeki yayıncılığını, geçtiğimiz günlerde Akit TV ekranlarında yayınlanan Manşetlerin Dili adlı programda değerlendiren Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in Suriye'deki katil Esed rejimine verdiği desteğe tepki göstererek, "Cumhuriyet de çıkıp 'Esed'i çağırdılar' diye manşet atıyor. Hay Esed kadar başınıza taş düşsün. Ne bu Esed sevgisi ya? Yakında Atatürk'ü bırakıp Esed'e tapacaklar" demişti.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:52
  1. cumhuriyet

YORUM YAZ

  • AliAli13 dk önce
    Düşündüğüm Cumhuriyet gazetesinin ismindekison harfi olan te harfinin görünüşünün verdiğ alğıYani haç işareti ve oraya hizmet ediyor
  • milletmillet15 dk önce
    Ben gerçekten hayret ediyorum bu paçavra bir vakfın değil mi vakıflar kanununa göre vatana millete hainlik ve düşmanlık yapılması mümkünmüdür. Devlet bir vakfın üstesinden gelemiyor mu

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