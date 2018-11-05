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Adı batası sosyetik illetler

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birisine sahip herkese acil şifalar diliyoruz.

05 Kasım 2018 Pazartesi 20:06
Adı batası sosyetik illetler


Stockholm Sendromu

Bazıları fıtık olmaktansa Latince adı güldür güldür olan bir hastalığa yakalanmayı tercih eder. Öyle manyaklar var aramızda. Holdingin başında, altında herkesin imrenerek baktığı arabasıyla her gün fakir fukaranın arasından geçerek lüks ofisine geliyor, ceylan derisinden yapılma koltuğuna oturuyor.

Bu adam ister ki hastalığıyla da kendinden söz ettirsin. İnsanların arkasından “Beyefendi de bel fıtığı olmuş” demeleri var, bir de “Hanım var ya, bizim patron Imerslund-Grasbeck sendromuna yakalanmış” demeleri var. Yani adam Rohan humması ya da Mordor ateşi diye bir hastalık olsa tercihini bunlardan yana kullanacak belki de.

Hastalığın ismi yabancı ya.. Yabancı olan her şeye hayran bu tipler, mahiyetini bilmedikleri bu yabancı isimli marazlara merak salar!

İşte bugün onlar için, adı söylendiğinde “Yaaa ilginç!” diyecekleri baştan ırak olası hastalıkları sıraladık.

Stockholm Sendromu

Adı en karizmatik bulunan ve ortaya çıkışı en garip olan hastalıklardan birisidir bu.. Katiline aşık olma hastalığı da diyebilirsiniz. 1973 yılında Stockholm’deki başarısız bir soygun girişimi sonucu ortaya çıkmıştır.

Bir bankayı soymaya kalkan soyguncular başarısız olmuşlar ve 4 kişiyi rehin almışlar.

Bankada geçirdikleri altı günün sonunda artık ne olduysa, rehineler kurtarılmaya direnmişler. Sonrasında ise soyguncular aleyhine tanıklık etmeye yanaşmamışlar. Bu olay, daha sonra benzer yakınlaşmaları tanımlamak için psikolojide kullanılan bir deyim haline gelmiştir.

Goldenhar Sendromu

Nadir rastlanan bir hastalıktır. İlk defa 1952 yılında tanımlanmıştır. Yüzün aynı tarafından bulunan bir anormalliğin boyundaki omurları etkileyen diğer anormalliklerle birleşmesine denir. Yüzün bir tarafı aşırı deforme olur.

Multipl Skleroz (Kısaca MS)

Sıklıkla genç yetişkinlerde görülen bir otoimmün hastalıktır. Otoimmün vücudun kendi hücrelerini tanıyamayıp, yabancı madde muamelesi yapması ve yok etmesi demek..

Hastalığın sebebi tam olarak bilinememekte, ama genetik ve çevreden etkenlerin birleşimiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir.

webLupus-facial-rash

House diye bir tv dizisini takibeden sosyetemizin fena halde aşina olduğu hastalık (“It’s not lupus” sözünü hiç unutmazlar).

Bu hastalık da otoimmün bir hastalıktır. Cilt, eklem, böbrek, kalp zarı, akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgular gösterir.

Lejyoner Hastalığı

Daha karizmatik haliyle “Legionella pneumophila”. Etkileyici di mi? Bazı farklılıklar içerse de bir çeşit zatürree. Su sistemlerinde oluşan lejyonella bakterilerinden bulaşıyor.

Eritroblastosis Fetalis

Bildiğiniz kan uyuşmazlığı. Ama Latince yazılınca sosyete için illete nasıl bir karizma oluşturuyor!

Pneumonoul tramicroscopicsili covolcanoconiosis

Hastalığın kendisi adı kadar da karizmatik değil maalesef. Yanardağlarda bulunan çok ince silis tozunun solunmasıyla oluşan hastalık. Ama sırf karizması için yakalanılır. Telaffuz etmeye kalkmayın, birçok kişi bu hastalığa telaffuz etmeye çalışırken yakalanıyor!

Chondromalacia Patella

Her ne kadar patella kısmı Nutella’yı andırıp itibarını zedelese de, chondromalacia kısmıyla kaybettiği itibarı tekrar kazanıyor. İtibar manyaklarının gönül rahatlığıyla yakalanabileceği bir hastalık.

Huntington

Alzheimer gibi illet bir hastalığa bile rahmet okutan bir hastalık bu (House izleyen sosyete bunu da bilir. İpucu verelim; thirteen). Genetik yolla geçiyor ve genç yaşlardan itibaren hastalık görülmeye başlanıyor. İşin kötüsü hasta, tüm semptomları görüyor, biliyor, hepsinin farkında.

Anorexia Nervoza

Adı gibi karizmatik olmayan, prensibi “ölümüne diyet” olan, günümüz toplumsal estetik anlayışının ürünü bir hastalık (Hastalık mı değil mi, o da tartışılır aslında). Bu hastalar zayıflıktan bir deri bir kemik kalıp, aynaya baktıklarında kendilerini hâlâ şişman olarak görürler.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 20:06
  1. psikolojik rahatsızlıklar
  2. psikolojik sendromlar

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