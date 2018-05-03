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Adı açıklanan Muharrem İnce Cuma namazı kılacak

İlhan Kesici'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı Muharrem İnce'nin yarınki planı belli oldu. İnce Hacı Bayram Camisi'nde Cuma namazı kıldıktan sonra 1'inci Meclis'e yürüyecek.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:28
Adı açıklanan Muharrem İnce Cuma namazı kılacak

CHP Milletvekili İlhan Kesici tarafından "CHP'nin adayı" olarak açıklanan Muharrem İnce, yarın aday olarak duyurulduktan sonra yapacaklarını planladı. Yarın doğum günü olan Muharrem İnce, adaylığı açıklandıktan sonra Mustafa Kemal'in 23 Nisan 1920'de 1. Meclis'i açarken yaptığı gibi Hacıbayram Camisi'nde Cuma namazı kıldıktan sonra 1. Meclis'e yürüyecek.

YARIN SAAT 10.00'DA AÇIKLANIYOR...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da yarın saat 10’da düzenlenecek tören ile CHP’nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. CHP'li İlhan Kesici partilerinin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu söyleyip, telefonla tebrik ettiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından İnce, parti grup toplantısına gelişinde CHP'li TBMM Başkan vekili Yaşar Tüzün tarafından kapıda karşıladı. Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan İnce “Yarını bekleyin her şey çok güzel olacak” dedi. Muharrem İnce gazetecilerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sözlerine ise gülümseyerek “Sizce…” diye cevapladı.

"POSTER İÇİN FOTOĞRAFI İSTENDİ..."

CHP kulislerinde de İnce'den başka bir ismin telaffuz edilmemesi dikkat çekti. CHP koridorlarında konuşulanlara göre İnce'den posterleri için fotoğraf da istendi.

İLK OLARAK HACI BAYRAM’DA CUMA NAMAZI KILACAK...

İnce, yarın için programını da şimdiden yaptı. İnce, ismi açıklandıktan sonra cuma namazı için Hacıbayram Camisi’ne giderek burada cuma namazını kılacak. Burada namaz kıldıktan sonra cumhuriyetin temellerinin atıldığı 1. Meclis binasına yürüyecek olan İnce, ikinci günü ise memleketi Yalova’da geçirecek.

İLK MİTİNG YALOVA'DA...

Yalova milletvekili olarak siyasette yer alan İnce, ilk mitingini de burada yapacak. İnce önce babasının mezarını ziyaret edip dua edecek dada sonra annesinin elin öpüp duasını alacak.

İNCE’NİN DOĞUM GÜNÜ...

Yarının Muharrem İnce için bir başka önemi ise doğum günü olması. İnce 4 Mayıs 1964 günü Yalova’da dünyaya geldi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 16:28
  1. Yalova
  2. Ankara
  3. muharrem ince
  4. chp

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