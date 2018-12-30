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Adeta 'rüzgar' gibi... Girip-çıkması bir oldu

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in, karıştığı bir kavga sonrası 1 yıl 8 ay hapis cezası almasına karşın, cezaevinde 1 gün kaldığı ortaya çıktı.

30 Aralık 2018 Pazar 10:28
Adeta 'rüzgar' gibi... Girip-çıkması bir oldu

Rüzgar Çetin hakkında Beşiktaş'taki bir gece kulübü çıkışında karıştığı kavga sonrası dava açılmıştı. İstanbul 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çetin ‘kasten yaralama'dan 2011'de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yine kavgaya karıştı

‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına' karar veren mahkeme, Çetin'in 5 yıl suça karışmaması halinde cezanın düşürülmesine hükmetti. Ancak Çetin 2013'te Asmalımescit'te yine kavgaya karıştı.

1 gün kaldı

Mahkeme, 19 Nisan 2018'de Çetin'in 1 yıl 8 aylık hapis cezasını çekmesine hükmetti. Çetin, 21 Mayıs'ta Maltepe Açık Cezaevi'ne giderek teslim oldu ancak birkaç saat sonra çıktı. Çetin'in 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de belirtilen "5 yıl altı hapis cezası alanlar denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanır" maddesinden faydalandığı ortaya çıktı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 10:28
  1. İstanbul
  2. Rüzgar Çetin
  3. sinan çetin
  4. adam yaralama

YORUM YAZ

  • Halit Halit 25 dk önce
    Ah adelet ah gücün ancak garibana yeter bu hakim ve savcılar merak ediyorum nasıl geceleri uyuyabiliyorlar hep merak ederim.
  • fahrifahri25 dk önce
    şinmdi siz kime ne söylüyorsunuz lafı dolandırıp dolandırıp durun sakın ha kanunu çıkaran partinize söz kondurmayın san ki hakimler önünde ki yasaya göre değil de arçeliğin kullanma kılavuzuna göre karar veriyor bi dürüst olun hakime savcıya değil lafı eğip bükmeden ya akp senin bu kanunlar kimin için kime hizmet ediyor diye yazsananıza

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