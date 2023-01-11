Adeta piyango çıktı! Tamı tamına 60 milyar dolara yükseldi

Hisse senetlerinin değer artışı ile sıcak para diye tanımlanan yabancıların portföyünün 46 milyardan 60 milyar dolara yükseldiğini belirten Abdurrahman Yıldırım, "Hem sat çık hem portföyün 10 milyar dolar büyüsün, gerçekten istisnai bir durum. Yabancıya adeta piyango çıktı" dedi. Yıldırım, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Hisse senetlerinin değer artışı ile sıcak para diye tanımladığımız yabancıların portföyü 2021’de göre 46 milyardan 60 milyar dolara yükseldi. Bir önceki yıla göre artışı yüzde 30 düzeyinde gerçekleşti. 4 yıl üst üste gerçekleşen sıcak para stokunun azılışı da 2022 ile birlikte son buldu.

Normalde yabancıların böyle bir satışı piyasanın genelini düşürücü etki yapardı. Ama 40 yılda bir olan gerçekleşti ve yerlilerin borsaya tarihi akını bu durumu önledi.

Hem sat çık hem portföyün 10 milyar dolar büyüsün, gerçekten istisnai bir durum. Yabancıya adeta piyango çıktı.

Çünkü 1999 yılından bu yana borsa hiç bu kadar yükselmemişti. Yabancılar da 2018 yılına kadar Türkiye piyasasından bu kadar kararlı ve uzun süren çıkış yapmamıştı."