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Biyografi Adem Kılıççı kimdir? Adem Kılıççı nereli kaç yaşında?
Biyografi

Adem Kılıççı kimdir? Adem Kılıççı nereli kaç yaşında?

Adem Kılıççı ne iş yapıyor? Milli boksör Adem Kılıççı’nın hayatına ilişkin bilgiler merak yurt dışından devşirdiği programlar ile cebini dolduran Acun Ilıcalı’nın 2022 Survivor kadrosunu açıklamasından sonrası merak edilir oldu. Boksör Adem Kılıççı, 2018 sezonunun şampiyonu olmuştu. Peki, Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-12-12 12:44:00 - 2021-12-12 12:45:29
Adem Kılıççı kimdir? Adem Kılıççı nereli kaç yaşında?

Adem Kılıççı ne iş yapıyor? Milli boksör Adem Kılıççı’nın hayatına ilişkin bilgiler merak yurt dışından devşirdiği programlar ile cebini dolduran Acun Ilıcalı’nın 2002 Survivor kadrosunu açıklamasından sonrası merak edilir oldu. Boksör Adem Kılıççı, 2018 sezonunun şampiyonu olmuştu. Peki, Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında?

Adem Kılıççı kimdir?

Adem Kılıççı, 1986 Ağrı doğumlu. Adem Kılıççı boksör ve İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi. Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazandı.

Adem Kılıççı

Türk boksör, 2014-2015 Dünya Boks Federasyonu tarafından gerçekleştirilen APB Profesyonel Boks Liginde dünya şampiyonu olmuş ve Rio'da düzenlenecek Olimpiyatlar için katılım hakkı kazanmıştır. Fakat kanının içinde yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle Türk boksör Adem Kılıççı Rio'ya gidememişti.

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