Adem Karafilik'ten LGS ve YKS öncesi önemli uyarılar

Eğitimci/Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Adem Karafilik, bugün (18 Haziran Perşembe günü) saat 21:00’da yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in LGS sınavına ilişkin sorularını yanıtladı.

Adem Karafilik'in açıklamalarından satırbaşları:

Dereye geçerken atınızı değiştirmeyin. Öğrenciler denemelerde uyguladıkları taktikleri ve stratejileri sakın değiştirmesinler. Bunu mutlaka uygulasınlar.

Ders çalışmayı bıraksınlar. Son güne kadar ders çalışmaya gerek yok. Tarama tekrarları yapsınlar.

Velilere ise uyarım, çok zorlamasınlar. Çocuk kahvaltı edemiyorsa zorlama olmasın. Reçel, bal, çikolata sürsünler bir ekmeğe o yeterli olacaktır.

Her şeyden önce olumlu düşünsünler. Kaygı ve stres mutlaka olacak. Bizim burada asıl dikkat edeceğimiz nokta, kaygı ve korku varsa lütfen kaçmayın. Üzerine gidin ve ikisi de yok olacaktır.