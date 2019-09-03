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Adem Doğan Yeni Orduspor’da

İstikbal Mobilya Kayserispor’n 2001 doğumlu genç stoper Adem Doğan kiralık olarak TFF 3.

03 Eylül 2019 Salı 11:28
Adem Doğan Yeni Orduspor’da

İstikbal Mobilya Kayserispor’n 2001 doğumlu genç stoper Adem Doğan kiralık olarak TFF 3.Lig ekiplerinden Yeni Orduspor ile anlaştı.


TFF 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Yeni Orduspor, transferin son günündeSüper Lig ekibiİstikbal Mobilya Kayserispor’dan Adem Doğan’ı renklerine bağladı.


1 yıllığına Yeni Orduspor’a kiralık olarak gönderilen Adem Doğan, yeni takımı ile çalışmalara başladı. Sezon sonuna kadar Yeni Orduspor forması giyecek olan genç stoper Adem Doğan, sezon sonu yeniden Sarı-Kırmızılı kulübe dönecek.


2013 yılında beri İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen 18 yaşındaki Adem Doğan, ilk kez farklı bir takımda forma giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:28
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