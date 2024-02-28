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Siyaset Adaylıktan el çektirilen CHP’li isyan etti!
Siyaset

Adaylıktan el çektirilen CHP’li isyan etti!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 13:52:00 -
Adaylıktan el çektirilen CHP’li isyan etti!

CUMHURİYET Halk Partisi'nin Çivril'de belediye başkan adayı gösterip adaylığını geri çektiği Kemal Aslan, bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Birlikte yol yürüdüğü ekibin fikrini alarak seçimlere bağımsız girme kararı aldığını söyleyen Aslan, "Bize yapılan haksızlıklar, kumpaslar ve hukuksuzluklar CHP'nin yüzkarasıdır" dedi.

CUMHURİYET Halk Partisi'nin Çivril'de belediye başkan adayı gösterip adaylığını geri çektiği Kemal Aslan, bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Birlikte yol yürüdüğü ekibin fikrini alarak seçimlere bağımsız girme kararı aldığını söyleyen Aslan, "Bize yapılan haksızlıklar, kumpaslar ve hukuksuzluklar CHP'nin yüzkarasıdır" dedi.

'HAKKANİYETTEN UZAK'

BAĞIMSIZ aday olmak zorunda bırakıldığını söyleyen Kemal Aslan, "Partim anket yapma kararı aldı. Anketten önde çıkıp parti meclisi kararıyla CHP Çivril Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildim. Yaklaşık 40 gün sahada çalıştıktan sonra aday tanıtımına saatler kala adaylıktan çekildiğimi İl Başkanlığından gelen bir metinle öğrendim. Bu süreç içerisinde de genel merkezle yaptığım çeşitli görüşmelerde olumsuz bir yanıt almadığım halde hakkaniyetten uzak bir şekilde adaylıktan alındım. Beraber yol yürüdüğüm arkadaşlarımın da fikriyle bağımsız aday olarak devam etmeye karar verdik" diye konuştu.

'100 YILLIK PARTİYE YAKIŞMIYOR'

YAPILANLARI hak etmediğini söyleyen Aslan, "İddia makamı iddianamesini söylesin. Savunma makamı da savunmasını öyle yapsın. Söylentilerle siyaset yapmıyorum. Bu yazı 100 yıllık bir partiye yakışmıyor" dedi.

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