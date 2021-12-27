"Adaylık kararım değişebilir" demişti... İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bulunduğu 11 büyükşehir belediye başkanı, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

İmamoğlu'na adaylık sorusu

Görüşmenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin, "Bir demecinizde 'Her belediye başkanı İstanbul'u bir kez daha yönetmek ister. Ancak kararlar şartlara göre değişebilir' dediniz. Tam olarak ne demek istediniz ve şartlar neler?" şeklinde sorusuyla karşılaşan İmamoğlu, "Bunlar boş konular. Bizim az önce ne dediğimize odaklanın. Kamuoyunun işi insanları bölmeye, parçalamaya dönük bir yönetimle muhatap ve bununla karşı karşıya. Sizin o sorduğunu sorularla ilgili ne aklımızda ne zihnimizde inanın tek bir cümle dahi yok" diye cevap verdi.