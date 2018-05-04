Adaylığı kesinleşen Muharrem İnce'den ilk sözler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylığının kesinleşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. İnce, "Birazdan genel başkan açıklayacak. 2 dakika daha bekleyin. Genel Başkan konuşsun, istediğinizi sorun. Ben dün size mesajı verdim anlamadınız. Zamanı gelince açıklanır dedim. Orada gel- İnce olarak anlamanız gerekiyordu. Sloganımız her şey güzel olacak." dedi.