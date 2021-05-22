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Dünya Adaylığı iptal edildi! Küstah Fransız'dan "camileri bombalayalım" teklifi
Dünya

Adaylığı iptal edildi! Küstah Fransız'dan "camileri bombalayalım" teklifi

Fransa'da bölgesel seçimlerin aşırı sağcı adayı Daniele Delavaud'nun, "Camileri bombalayalım" şeklindeki rezil sözlerinin üzerine adaylığı iptal edildi. Kadın siyasetçinin, aşırı sağcı parti Ulusal Cephe'den ihracı da söz konusu.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 11:33:00 -
Adaylığı iptal edildi! Küstah Fransız'dan "camileri bombalayalım" teklifi

Euronews’te yer alan habere göre, gelecek ay yapılacak yerel seçimlerde Correze bölgesinden aday olan Daniele Delavaud, Ekim 2017'de Twitter hesabından verdiği bir cevapta, "Camiler inşa etmeyi bırakıp, onları havaya uçurmaya varım" ifadesini kullanmıştı. Kasım 2017'de de bir başka tweetinde, yabancı kökenlilere yönelik yaptığı bir açıklamada, "Polisler plastik mermi kullanmaktan çekinmeyin, Fransızların desteği sizinle" demişti.

O dönemde bu tweetler aslında hiç farkedilmemişti, Delavaud'nun eşi ile birlikte seçimlerde aday olmasıyla ortaya çıktı.

Ulusal Cephe partisinin yerel sorumlusu Valéry Elophe'nin Radyo France Bleu'ye yaptığı açıklamada, "Bu bizim için bir hayal kırıklığı, ancak bu tür söylemler partimizin savunduğu değerlerle örtüşmüyor" diyerek Daniele Delavaud ve eşinin adaylığının geri alındığını ifade etti.

Pişkin açıklama

Delavaud adaylığının iptal edilmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bu kararın, olaydan dört yıl sonra gündeme gelmesi üzücü. Daha önce görmüş ve beni uyarmış olsalardı silerdim (...). Elbette yaptığım bu açıklamalardan dolayı üzgünüm. Fakat 2017'den beri değiştim, olgunlaştım" dedi.

Partinin disiplin kurulundan geçmesi beklenen Delavaud'nun partiden ihraç edilebileceği söyleniyor.

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Yorumlar

Arif

Karının tipine bak şaftı kaymış
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Malatyalı

Bu kofana cami bombalamak istiyor ge Türkiye'ye nasıl bombalama yapılır sana gosterirler
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