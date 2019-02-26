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Adaylığı düşmüştü, Cumhur İttifakı adayının yaptığı başvuru sonuçlandı

Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın’ın adaylığının düşürülmesi nedeniyle İzmir İl Seçim Kurulu’na yaptığı itiraz reddedildi.

26 Şubat 2019 Salı 10:28
Adaylığı düşmüştü, Cumhur İttifakı adayının yaptığı başvuru sonuçlandı

Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın’ın adaylığının düşürülmesi nedeniyle İzmir İl Seçim Kurulu’na yaptığı itiraz reddedildi.


Ertelenmiş bir cezası bulunan Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın’ın adaylığı, Dikili İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülmüştü. Bu gelişme üzerine Dikili adayı Akın, hemen İl Seçim Kurulu’na bir başvuru yaptı. Buğra Akın’a buradan da olumsuz yanıt geldi.


İzmir İl Seçim Kurulu’nun adaylığı ile ilgili verdiği karara ilişkin yazılı açıklamada bulunan Akın, "Öncelikle bana güvenen ve çok sevdiğim Dikili halkına hizmet etmeye beni layık gören herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 aydır Dikili’de sokak sokak, mahalle mahalle gezerek, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Farklı siyasi görüşlerden çok sayıda kişi, ismim etrafında birleşti. Bugüne kadar benden desteğini esirgemeyen Dikilili hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi İlçe Seçim Kurulu’nun, adaylığımın düşürülmesine karar vermesinin ardından İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunmuştuk. Talebimizi değerlendiren İl Seçim Kurulu’nun kararı da bu yönde oldu. Alınan bu karara saygı duyuyorum. Yasal sınırlar içerisinde hakkımı aramaya devam edeceğim. 31 Mart yerel seçimlerinde de Cumhur ittifakının Dikili’de başarıya ulaşması için son ana kadar çalışacağımdan ve belirlenecek adayımıza destek olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:28
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