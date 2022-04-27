Adaylığa hazırlanan Kılıçdaroğlu’na bir şok daha! İşte İmamoğlu'nun astırdığı pankart

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığına aday olmaya hazırlanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak bir hamle daha geldi.

İmamoğlu, 3 Mayıs'ta "bayramlaşma" bahanesiyle Rize'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyareti öncesi kenti afişlerle dolduran İmamoğlu'nun bu hareketi "cumhurbaşkanlığı adaylığının ön çalışması" olarak değerlendirilirken Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu oldu.

İstanbul'u yönetmek yerine Türkiye'yi karış karış gezip boy gösteren İmamoğlu'nun Rize'ye yapmayı planladığı ziyaret "cumhurbaşkanlığı seçiminde ben de varım", "aday ben olmalıyım" şeklinde yorumlandı.

Öte yandan İmamoğlu'nun Rize ziyaretinin ardından Artvin’e de geçeceği öğrenildi.