Adayları tuvalet terliği! "Zart zurt" diye ses çıkarsa yeter

"Jahrein" olarak tanınan ve muhalefeti destekleyen sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'un, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterip "Sistemi bilen herkes oy bölünmesinin artık zırva olduğunun farkındadır herhalde… Birinci turda herkes istediğine oy versin. Bütün siyasi partiler aday çıkarsın. Kimin kaç kişi olduğunu görelim. Ondan sonra tuvalet terliği de gelse oyu basacağız. Bu noktada yapacak bir şey yok" demesini köşesine taşıyan Hikmet Genç, "Bu normal değil. Böyle bir muhalefet tarzı yok. 'Mevzubahis Erdoğan'ın gitmesi ise, vatan teferruattır' kafası bu" ifadelerini kullandı. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Müstear ismi Jahrein. Youtuber mı, Twitchır mı ne?!.. Sohbet ve oyun alanında içerik üretiyormuş. ("İçerik üretmek" ne menem bi'şey bilmiyorum. İyi bi'şey herhalde!..)

İnternet ünlüsü bir arkadaş.

"Vız gelir tırıs gider" ve "akıllı olun" uyarılarından sonra İmamoğlu'na had bildirmek için sıraya girenlerden biri de işte bu 'içerik üretici' muhalif Jahrein...

Sohbet odasında şunları söylemiş; (Kısaltarak aktarıyorum)

Jahrein: Ellerim kırılaydı da oy vermeyeydim. İmamoğlu kim de, kalkıp 'vız gelip tırıs gider' diyor bana ya!.."

- Peki adayın kim abi?..

- Hiç önemli değil. Yani şöyle, birinci turda herkes istediğine oy versin. Bütün siyasi partiler aday çıkarsın. Kimin kaç kişi olduğunu görelim. Sonra (ikinci turda) "tuvalet terliği" de gelse oyu basacağız. Bu noktada yapacak bir şey yok."

¥¥¥

Hani hep deriz ya. Uyuyan bir insanı uyandırmak kolaydır. Ama uyuma numarası yapan birini uyandıramazsın.

Günaydın arkadaşlar!..

Şimdi hazır sizi kendi kendinize uyanmış bir halde yakalamışken, anlatayım.

"Ellerim kırılaydı da oy vermeyeydim!" öyle mi?

Sonra?

"Tuvalet terliği" de gelse oyu basacağız."

Bu normal değil. Böyle bir muhalefet tarzı yok. "Mevzubahis Erdoğan'ın gitmesi ise, vatan teferruattır" kafası bu. Yani ülke yansın bitsin kül olsun, sorun değil!

"Ülkeyi tuvalet terliğine teslim ederim" demek, bu demek.

Dün ile bugünün Türkiye'sini mukayese etmeyeceksin. Hizmetleri hakikatleri görmeyeceksin. Rasyonel düşünmeyeceksin. 'İçerik üretirken' küresel tezgahları, çatışmaları, dünyayı takip etmeyeceksin.

Ama muhalif olarak aday "tuvalet terliği" de olsa, oyu basacaksın, öyle mi?!

Tamam 'oyunu tuvalet terliğine basma' demiyoruz. Basacaksan yine bas da, bunu niye şimdi söylüyorsun?..

Önceden söylesene!

Adaylık için birbirlerini yiyorlar. Biri; "Ya bana katıl ya önümden çekil" diyor. Öteki ısınma turları yapıyor. Bir diğeri başbakan olmak için sırasını bekliyor.

Halbuki bir "tuvalet terliği" yetiyor!..

Boşuna kavga ediyorlar. Tuvalet terliği yahu. Politika üretmesine, hatta konuşmasına bile gerek yok.

Neticede tuvalet terliği.., "Zart zurt" diye ses çıkarsa yeter!

Sonra şikayet etmeyeceksin ama. Öyle "elim kırılaydı da, oy vermeyeydim de..." yok.

Hem tuvalet terliği bu, kime şikayet edeceksin?.. Yüznumara ibriğine mi?!..

Bi de şunu merak ediyorum. Tuvalet terliği hakkında hangi içeriği üreteceksin?

Çok moktan bir içerik olmaz mı?!.."