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Adayları Abdullah Gül mü olacak? Kılıçdaroğlu açıkladı!

Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini telefonla arayarak cumhurbaşkanlığı için kimseye söz vermediğini duyurdu.

24 Eylül 2019 Salı 10:06
Adayları Abdullah Gül mü olacak? Kılıçdaroğlu açıkladı!

Yazar Abdülkadir Selvi, dünkü yazısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül ile anlaştığını iddia etmişti.

Söz konusu iddiasını bugünkü yazısında yeniden gündeme getiren Selvi, Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak 'partisinin kimseye söz vermediğini' söylediğini aktardı.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aradı. Kendisiyle yararlı bir görüşme yaptım. CHP Lideri, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bundan sonraki tartışmalara da ışık tutacak açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adaylığı için Abdullah Gül’e bir söz verip vermediğini sordum. 'Bu iddialar elbette doğru değil. Ki böyle bir şey mümkün de değil' karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı adaylığı için ne Abdullah Gül’e ne de başka bir isme söz vermediğini, kimseyle bir anlaşmasının söz konusu olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu bunları söylerken oldukça netti. Bir şeyler gizliyor havasında değildi. Açık ve samimi olarak konuştu.

'Elbette doğru değil'

'Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için Sayın Abdullah Gül’e söz verdiğiniz söyleniyor' dedim. Kılıçdaroğlu hiç duraksamadan konuştu. 'Bu iddialar elbette doğru değil. Ki böyle bir şey mümkün de değil. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde dahi değiliz. Yani ortada ne seçim süreci var ne de bu konuyla ilgili bir çalışma. Ama zaman zaman insanlar gazetelerde, televizyonlarda aday olacaklarını açıklıyorlar. Siz nasıl izliyorsanız biz de öyle izliyoruz. Öte yandan bu konuda karar vermek tek başına benim yetkimde de değil. Malum, bizim kurumsal kimliğimiz oldukça güçlü. Tek adam partisi değiliz. Dolayısıyla oturur konuşuruz, tartışırız' dedi."

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 10:06
  1. Abdullah Gül
  2. Yazar Abdülkadir Selvi
  3. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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