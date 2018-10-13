0553 313 94 23

"Adayımızı bugün açıklayacağız" diyen CHP'den dalga geçer gibi açıklama!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kendisine ait hesaptan 'bugün İstanbul adayımızı açıklayacağız' duyurusunda bulunmuştu. Ancak akşam saatlerinde Kaftancıoğlu, '#AdayımızSensin' isimli bir video yayınlayarak, İstanbullulara 'adayımız sizsiniz' dedi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 00:28
"Adayımızı bugün açıklayacağız" diyen CHP'den dalga geçer gibi açıklama!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gün içerisinde yaptığı açıklamada, 2019'un Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayını açıklayacağını duyurmuştu.

"Adayı açıklayacağız" dediler, klip yayınladılar

Adayın isminin akşam saat 19.00'de açıklanacağını duyuran Kaftancıoğlu, belirttiği saatte kendisine ait hesaptan, '#AdayımızSensin' isimli bir video yayınladı.

Videoda, İstanbullulara seslenerek, adayımız sizsiniz deniliyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 00:28
  1. chp
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. Aday
  4. yerel seçimler
  5. Canan Kaftancıoğlu
  6. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör devleti İsrail'den katliam: 7 şehit, 5'i ağır 154 yaralı!
    1. Terör devleti İsrail'den katliam: 7..
    2. "Adayımızı bugün açıklayacağız" diyen..
    3. Trump, casus Brunson'u Oval Ofis'te..
    4. 44 yıl önce gazi oldukları topraklara..
    5. Hindistan'daki trafik kazalarında..
    6. ABD'de Suudi Arabistan protesto edildi
    7. Dünya Salah'ı konuşuyor! Kornerden..
    8. Fuat Oktay Nijer Cumhurbaşkanı ile..
    9. Şırnak'ta devrilen zırhlı araçta 12..
    10. Geri döndü! Hindistan'da 56 kişi..
    11. Antalya'da korkutan yangın!
    12. İstanbul'da 5 bin polisle denetim
    13. Bakan Albayrak'tan Bali ziyareti..
    14. Arabadan cephanelik çıktı
    15. Türkiye'den 3 ülkeye sert tepki: Yok..
    16. Arda Turan tüm yaşananları tek..
    17. Nijerya'da petrol boru hattında iki..
    18. Berat Albayrak: Görevi Türkiye olarak..
    19. Şırnak'ta zırhlı araç devrildi! 12..
    20. Petrol boru hattında patlama! 19 kişi..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?