"Adayımızı bugün açıklayacağız" diyen CHP'den dalga geçer gibi açıklama!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kendisine ait hesaptan 'bugün İstanbul adayımızı açıklayacağız' duyurusunda bulunmuştu. Ancak akşam saatlerinde Kaftancıoğlu, '#AdayımızSensin' isimli bir video yayınlayarak, İstanbullulara 'adayımız sizsiniz' dedi.13 Ekim 2018 Cumartesi 00:28
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gün içerisinde yaptığı açıklamada, 2019'un Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayını açıklayacağını duyurmuştu.
"Adayı açıklayacağız" dediler, klip yayınladılar
Adayın isminin akşam saat 19.00'de açıklanacağını duyuran Kaftancıoğlu, belirttiği saatte kendisine ait hesaptan, '#AdayımızSensin' isimli bir video yayınladı.
Videoda, İstanbullulara seslenerek, adayımız sizsiniz deniliyor.
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