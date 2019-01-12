Aday tanıtım toplantısına damga vurdu
Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağlayan bir çocuğa, "Deden kurban olsun sana. Ağlama yok ağlarsan beni de burada ağlatırsın" diye seslendi.12 Ocak 2019 Cumartesi 17:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
"Ağlarsan beni de burada ağlatırsın"
Erdoğan konuşmasının arasında, ağlayan bir çocuğa "Deden kurban olsun sana bir dur da ben de seni çok seviyorum. Ağlama yok ağlarsan beni de burada ağlatırsın" şeklinde seslendi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aday tanıtım toplantısında, Kocaeli'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
İşte AK Parti'nin Kocaeli ilçe belediye başkan adayları:
Başiskele - Mehmet Yasin Özlü
Çayırova - Bünyamin Çiftçi
Darıca - Muzaffer Bıyık
Derince - Zeki Aygün
Dilovası - Hamza Şayır
Gebze - Zinnur Büyükgöz
Gölcük - Ali Yıldırım Sezer
İzmit - Azize Sibel Gönül
Kandıra - Adnan Turan
Karamürsel - İsmail Yıldırım
Kartepe - Mustafa Kocaman
Körfez - Şener Söğüt
Küçük çocuğun ağladığı anlar, aday tanıtım toplantısına damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"Dalgalanma yerini istikrara bıraktı"
Dövizi ve faizi kullanarak ülkemizi tökezletmeye kalktılar. Açıklanan her veri ekonomideki dalgalanmanın yerini yeniden istikrara bıraktığını gösteriyor. Cari işlemler açığı son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir. Kredi kartı borcu olanından esnafımıza her kesime desteğimizle vatandaşımızın yanında yer aldık. Son ekonomik tuzak da milletimizin hedeflerine ulaşma azmini kamçılamıştır. Ya iyi bir hamle yapıp bir üst lige çıkacağız ya da patinaj yaparak eski günlere geri döneceğiz. Biz milletimizi bir üst lige çıkarmaya kararlıyız.
"Yönlendiremeyeceklerini anladılar"
Demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz mesafe hem bugünlere gelmemizde hem hedeflere ulaşmamız konusunda çok büyük güvence. Geçmişte istedikleri gibi yönlendirenler artık bunu yapamadıklarını gördükleri için gelip bizimle anlaşma yolunu seçiyorlar. Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar.
"Kadim davalarımızdan eser kalmazdı"
Türkiye eski Türkiye olsaydı Suriye'de o terör koridoru kurulmuştu. Filistin gibi, Bosna gibi kadim davalarımızdan eser kalmamıştı. Bunu biz söylemiyoruz, dünyadan sivil toplum temsilcileri, akademisyenler söylüyor."
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