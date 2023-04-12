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Gündem Aday listesine giremeyen Tatlıses kızdırdı
Gündem

Aday listesine giremeyen Tatlıses kızdırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-12 09:35:00 -
Aday listesine giremeyen Tatlıses kızdırdı

5. kez başvurduğu AK Parti'nin milletvekili aday listesine yine giremeyen İbrahim Tatlıses'in aday gösterilmediği için AK Partiye isyan etmesini bekleyen muhalif medyayı bir hayli kızdırdı. Tatlıses Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir fotoğrafını paylaşarak "biz bu tablonun aşığıyız" diyerek isyan beklentisi içindeki kesimleri hayal kırıklığına uğrattı.

Seçime sayılı günler var siyasi kulislerde hareketlilik devam ediyor. Geçen hafta siyasi partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya verdi. Çok sayıda isim, milletvekili adaylığı için partilerin listelerine girmeye çalıştı.

İçlerinde tanınmış ve ünlü isimlerin de yarıştığı milletvekilliği adaylığında, bazı isimler liste dışı kaldı. Bu isimlerin en başında olanlardan biri de ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses oldu.

Geçmiş dönemlerde 4 defa AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen türkücü İbrahim Tatlıses, 5. kez yaptığı başvurusu da olumsuz sonuçlandı.

ELEŞTİRİLERE FOTOĞRAFLI CEVAP

Sosyal medya kullanıcılarının "Daha kaç kez başvuracaksınız? Yeter" yorumlarına cevap veren Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaşarak şu notu yazdı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Biz bu tablonun aşıklısıyız başka bir şey beni ilgilendirmiyor. Ben milletvekili olmuşum, olmamışım problem değil. Benim her zaman Sayın Cumhurbaşkanımın yanında bir koltuğum vardır. Bu da böyle biline.

"BENİM MESELEM SAYIN ERDOĞAN"

Öte yandan Tatlıses, milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından da bir paylaşım yapmış, "Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem Sayın Erdoğan. Gerisi tegoti, çıgoti" ifadelerini kullanmıştı.

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