Aday kaldırma AKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen adaylarının beklediği 2018 Adaylık Kaldırma Sınav (AKS) 9 Aralık’ta 81 ilde yapıldı. MEB, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenler için düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavına giren adayların AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacağını son dakika olarak duyurdu. Peki 2018 AKS sınav sonuçları açıklandı mı? Adaylık kaldırma sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Aday Kaldırma Sınavı baraj puanı kaç?

Adaylık kaldırma sınav (AKS) sonuçları için öğretmenlerin araştırması devam ediyor. 1 yıllık görev sürelerinin ardından adaylık kaldırma sınavına giren öğretmenler, bu sınavda alacakları sonuca göre tam olarak kadroya geçmiş sayılacak. 9 Aralık tarihinde tek oturum üzerinden gerçekleştirilen aday öğretmen adaylık kaldırma sınavı, sonuçları ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler adaylık sürecini tamamlamış sayılacak. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylık kaldırma sınavı nedir?

Tüm devlet memurluklarında olduğu gibi kişinin kamu kurumlarında ilk senesi staj niteliği taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda ise buna aday öğretmen veya stajyer öğretmen denilmektedir. MEB yani Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapmaktadır. Bu sınava adaylık kaldırma sınavı yani AKS adı verilmektedir. Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS, her sene 81 il merkezinde tek sınavda yapılmaktadır.

Adaylık Kaldırma Sınavına kimler girer?

Sınava girecek olan aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);

Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmak,

Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmak,

Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmak şartlarını sağlaması gerekir.

AKS'de baraj puanı ne?

Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılır.