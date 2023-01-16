Aday çıkmazı için bomba yorum: Kapıda 6 ambulans beklemeli

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, altılı masanın aday belirleme noktasındaki pervasızlığı masaya yatırıldı.

Sürece dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

"İYİ Parti'nin mevcut Ankara İl Başkanı, milletvekili olmak için görevinden ayrılmak veya yeni kongrede aday olmamak istiyormuş. Yerine kim gelecek diye partinin genel başkanı kalp krizi geçiriyor. Düşünün. Bunlar yarın cumhurbaşkanı adayını belirlemeye başladıkları zaman kapıda hepsi için, altısı için de ambulans beklemesi lazım. Aday belirleseler bile bunlar yarın iş başına gelecek olsalar her toplantıdan sonra acaba ne olacak, kitapçık mı fırlatılacak diye insanlar merak edecekler, kapıda nöbet beklenecek demektir. Bu somut olaylar gösteriyor ki bunların ülkeyi yönetmek vesair diye bir dertleri yok. Ama maksat Erdoğan'ı devirmek."