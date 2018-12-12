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Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da ayrılık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya ekibi, teknik kadrodan 3 kişi ve 3 yabancı oyuncusuyla yollarını ayırdı

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:17
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da ayrılık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da teknik heyetten 3 kişi ve 3 yabancı oyuncuyla yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi:

"Oyuncularımızdan Landry Nnoko, Jean Salumu, Toney Douglas ve teknik kadromuzdan Rüçhan Tamsöz, Semih Soğuksu ve Ertan Bedir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar göstermiş olduğu emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, spor hayatlarında başarılar dileriz."

Sakarya temsilcisi, 2016-2017 sezonundan bu yana başantrenörlük görevini üstlenen Selçuk Ernak ile daha önce karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış, bu göreve Ozan Bulkaz'ı getirmişti.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:17
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