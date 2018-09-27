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Adapazarı'nda evinin önündeki durakta kalbinden vurulmuş halde bulundu

Yüksel S. (67) evinin önündeki durakta kalbinden vurulmuş olarak bulundu.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:45
Adapazarı'nda evinin önündeki durakta kalbinden vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 09.30 sıralarında, Adapazarı Şeker Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Vatandaşlar, Yüksel S.'yi durakta hareketsiz halde yatarken görünce yanına gitti. Vatandaşlar, Yüksel S.'nin göğsünde kurşun yarası olduğu ve yanında tabanca bulunduğunu fark edince durumu 112 Acil'e bildirdi. 112 Acil ekibi, Yüksel S.'ye ilk müdahalede bulundu.

Kalbinden yaralandığı belirlenen Yüksel S. kaldırıldığı SakaryaEğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yüksel S. hastaneye kaldırılırken, durakta geride tabanca, ayakkabıları ve tespihi kaldı.

Polis, olay yerinde incelemede bulunarak, tabancayı aldı, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Durağın hemen arkasındaki binada yaşadığı öğrenilen Yüksel S.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı, "İnsan yaşadığı imtihanlarda suçu kimseye atamaz. Ecel her şeyi siler de geçer. Çok yazık ölümüm sırlarla gömülüp gidecek, neler vardı acaba bir hiç. Hiç değişmeyen bir istek, huzur, sorumlu sadece ben, kimseyle işim yok" notunu yazdığı görüldü.

Yüksel S.'nin 1 yıl önce çocuğunu kazada kaybettiği ve bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Yoğun bakıma alınan Yüksel S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:45
  1. Sakarya
  2. Adapazarı

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