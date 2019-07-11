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Adanaspor'un Bolu kampı

- Teknik direktör Eyüp Arın:"Birlikte oynamayı geliştireceğimiz antrenman modellerine geçiş yaptık"

11 Temmuz 2019 Perşembe 19:14
Adanaspor'un Bolu kampı


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde dün kampa giren Adana ekibinde oyuncular, teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, gazetecilere yaptı açıklamada, Bolu'da başladıkları ikinci etap çalışmalarında yoğunluğun ve şiddetin artacağını belirterek, "Birlikte oynamayı geliştireceğimiz antrenman modellerine geçiş yaptık. Burada hem takımın birlikte oynamasını geliştirecek hem de fiziksel anlamda mücadele gücünü arttıracak antrenman modelleri uyguluyoruz." diye konuştu.

Kamp çalışmalarının ilk bölümünde sadece bir hazırlık maçı oynayacaklarını aktaran Arın, "Bolu'nun Karacasu beldesindeki ikinci etabın maç programı daha yoğun. İkinci etapta 4 maç yapacağız. Eksiklikleri görme adına önemli maçlar oynayacağız. Hem oyuncularımızın fiziksel gelişimini sağlamak hem eksikliklerimizi görmek hem de adaptasyonumuzu geliştirmek adına oynayacağımız maçlar önemli." ifadelerini kullandı.

Adanaspor olarak çok karakterli oyunculara sahip olduklarını dile getiren Arın, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah onların antrenmandaki istekleri sahadaki mücadeleye yansır ve iyi bir Adanaspor izletiriz. Elimizdeki mevcut kadrodan 2 oyuncumuz burada bulunmuyor. Transfer görüşmelerimiz de var. Eksik olan mevkilerimiz için görüşmelerimizi yapıyoruz. Fakat ekonomik şartlar açısından bütün kulüplerin krizde olduğu bir dönem içerisindeyiz. Buna karşın oyuncu maliyetleri çok yüksek. Bu zamanı biraz daha iyi değerlendirip, bize ve oyuncu grubumuza uyacak, adaptasyonu çabuk sağlayabilecek isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Ama şu andaki fiyatlar bizim de beklememize neden oluyor."


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 19:14
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