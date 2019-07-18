Adanaspor’da hazırlıklar sürüyor Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu’da Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde basına açık yapılan antrenman, yardımcı hocalar gözetiminde kondisyon çalışmaları ile başladı.

Turuncu-beyazlı futbolcular daha sonra iki gruba ayrılarak kuvvet ve kafa gol oyunu oynadı. 90 dakika süren antrenman teknik ve kuvvet idmanlarıyla sonlandı.

Ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.