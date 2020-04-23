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Spor

Adanaspor yardımcı antrenörü Zafer Karagöz hayatını kaybetti

2020-04-23 14:16:08 -
Adanaspor yardımcı antrenörü Zafer Karagöz hayatını kaybetti

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un yardımcı antrenörü 45 yaşındaki Zafer Karagöz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir özel bir hastanede mide kanseri nedeniyle tedavi gören Karagöz, hayatını kaybetti.

Karagöz'ün vefatı nedeniyle Adanaspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Seni tanımak güzeldi. Mekanın cennet olsun hocam." ifadesi kullanıldı.

Zafer Karagöz, futbolculuk hayatında Eskişehirspor, Sakaryaspor ve Konyaspor gibi takımlarda forma giymişti.

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