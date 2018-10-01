Adanaspor galibiyetle tanıştı! 1-0

Spor Toto 1. Ligi'nin 7. haftasında Giresunspor ile Adanaspor, Giresun Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İlk 6 haftada galibiyeti olmayan Adanaspor, Giresunspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetine ulaştı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren tek gol, 90+3. dakikada Hakan Barış'tan geldi. Bu galibiyetle birlikte Adanaspor puanını 6'ya çıkartırken Giresunspor 12 puan ile 5. sırada kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor, sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek. Giresunspor ise deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.