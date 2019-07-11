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Adanaspor, Bolu’da kamp çalışmalarına başladı

Spor Toto 1.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:33
Adanaspor, Bolu’da kamp çalışmalarına başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kamp çalışmalarının ardından lige en iyi şekilde girmek istediklerini söyledi.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu’da kampa girdi. Dün akşam saatlerinde Bolu Abant yolu üzerine bulunan bir otele yerleşen turuncu-beyazlı ekip, günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde akşam antrenmanına çıkan Adanaspor, ısınma, düz koşu, yarı sahada 6’ya 3 top kapma ve corn çalışması yaptı.


Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve kamp çalışmaları hakkında bilgiler veren Teknik Direktör Eyüp Arın, “Dün itibariyle Bolu’da başlattığımız 2’nci etap çalışmalarında, yoğunluğun ve şiddetin artacağı çalışmalarla birlikte oynamak isteyeceğimiz antrenman modellerine geçiş yaptık. Buradaki hazırlıklarımız tamamen hem takımın birlikte oynamasını geliştirecek hem de fiziksel anlamda mücadele edecek, gücü artıracak antrenman modelleri yapıyoruz. Çalışmalar bu doğrultuda başladı. Bu doğrultuda devam edecek. Lig müsabakalarına kadar Bolu’da birinci etabı Abant mevkiinde bir otelde, ikinci etabı da Karacasu’daki bir otelde yaparak hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra da hazırlık maçlarıyla birlikte de Adana’ya döneceğiz” dedi.



“İyi bir Adanaspor izlettireceğimizi düşünüyorum”


Kamp boyunca toplam 5 hazırlık maçı yapacaklarını ifade eden Arın, “İlk etapta bir tane hazırlık maçı oynayacağız. Buranın bitimine bir gün kala falan bir hazırlık maçı oynayacağız. İkinci etabın maç programı daha yoğun. 4 tane ikinci etapta yapıp eksiklerimizi görme amaçlı oyuncularımızın hazırlanması amaçlı yapacağımız hazırlık müsabakaları ile hazırlanacağız. Tabi eksiklik görme açısından önemli maçlar oynayacağız. Hem oyuncularımızın fiziksel gelişimini sağlamak hem de eksiklerimizi görmek hem müsabakalarda adaptasyonumuzu geliştirmek anlamında da bu oynayacağımız müsabakalar bizler için, oyuncularımız için önemli müsabakalar olacaktır. O doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Lige en iyi şekilde girmek istiyoruz. Bu da Adanaspor’un formasını sahada gerçekten en iyi şekilde temsil edecek, en iyi şekilde ıslatacak, o formayı gerçekten taşıyacak çok karakterli oyunculara sahibiz. İnşallah onların da sahadaki o mücadelesi, antrenmandaki istekleri o zamanki sahadaki mücadeleye de yansır. İyi bir takım, iyi bir Adanaspor izleteceğiz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Transfer görüşmelerimiz devam ediyor”


Arın, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve eksik mevkiler için oyuncularla görüşmeler yapıldığını belirterek, “Şu anda elimizdeki mevcut kadrodan 2 tane oyuncumuz bulunmuyor. Transfer görüşmelerimiz var. Eksik olan mevkilerimiz var. Eksik olan mevkilerimiz için görüşmeler yapıyoruz. Malum herkesin bildiği gibi ekonomik şartlar şu anda bütün kulüplerin gerçekten kriz içerisinde olduğu bir dönem içerisindeyiz. Bu kriz dönemi içerisinde de oyuncu maliyetlerinin çok yüksek olduğu bir alan, zaman içerisindeyiz. Bu zamanı biraz daha iyi değerlendirip bize uyacak oyuncu grubumuza uyacak, bizim takım içerisine girecek, adaptasyonu çabuk sağlayabilecek oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların en iyisini almaya çalışıyoruz. Ama şu anki fiyatlar gerçekten bizim de beklememize neden oluyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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