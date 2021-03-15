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Spor Adanaspor açıkladı: Yollarımızı ayırdık
Spor

Adanaspor açıkladı: Yollarımızı ayırdık

1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da kötü gidişata dur diyemeyen teknik direktör Emrah Bayraktar ile yollar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 15:48:00 -
Adanaspor açıkladı: Yollarımızı ayırdık

1. Lig'de takımlarından Adanaspor, takımın başındaki isim olan Emrah Bayraktar ile yollarını ayırdığını açıkladı. Akdeniz ekibinde, Keçiörengücü maçı öncesinde takımın başına gelen Bayraktar, takımla birlikte çıktığı 7 maçta 3 mağlubiyet 4 beraberlik aldı.

Turuncu beyazlılarla galibiyet yüzü göremeyen Emrah Bayraktar ile yolların ayrıldığı şu ifadelerle açıklandı:

Adanaspor menfaatleri doğrultusunda Adanaspor'un evladı teknik direktörümüz Emrah Bayraktar ile karşılıklı anlaşarak yollarımıız ayırmış bulunmaktayız. Adanaspor'a vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür ederiz.

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