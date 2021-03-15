Adanaspor açıkladı: Yollarımızı ayırdık
1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da kötü gidişata dur diyemeyen teknik direktör Emrah Bayraktar ile yollar ayrıldı.
1. Lig'de takımlarından Adanaspor, takımın başındaki isim olan Emrah Bayraktar ile yollarını ayırdığını açıkladı. Akdeniz ekibinde, Keçiörengücü maçı öncesinde takımın başına gelen Bayraktar, takımla birlikte çıktığı 7 maçta 3 mağlubiyet 4 beraberlik aldı.
Turuncu beyazlılarla galibiyet yüzü göremeyen Emrah Bayraktar ile yolların ayrıldığı şu ifadelerle açıklandı:
Adanaspor menfaatleri doğrultusunda Adanaspor'un evladı teknik direktörümüz Emrah Bayraktar ile karşılıklı anlaşarak yollarımıız ayırmış bulunmaktayız. Adanaspor'a vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür ederiz.