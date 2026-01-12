  • İSTANBUL
Eğitim Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar nedeniyle ara verildi
Eğitim

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar nedeniyle ara verildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar nedeniyle ara verildi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullar ile taşımalı eğitim yapılan okullarda 12 Ocak Pazartesi 1 gün eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

